Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 23:00 Uhr wurde in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers Weil am Rhein eine brennende Gartenhütte festgestellt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Basler Straße und Umgebung Verdächtige festgestellt haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

