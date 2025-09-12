POL-FR: Weil am Rhein: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 24-Jähriger und ein 36-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12.09.2025, gegen 1:30 Uhr durch einen Anwohner in der Josefstraße in Rheinfelden zur Ruhe ermahnt worden sein, als diese lautstark einen Fußweg beschritten. Die beiden setzten ihren Gang weiterhin lautstark fort und sollen wenig ...

mehr