POL-FR: Weil am Rhein: Brand einer Gartenhütte
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 23:00 Uhr wurde in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers Weil am Rhein eine brennende Gartenhütte festgestellt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Basler Straße und Umgebung Verdächtige festgestellt haben.
