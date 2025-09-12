Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleinlaster verliert Plane auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, soll gegen 16:15 Uhr ein Pritschenwagen mit Schweizer Zulassung eine Plane von der Ladefläche verloren haben, während er auf der Autobahn A98 von der Anschlussstelle Hochrhein in Richtung Anschlussstelle Lörrach-Ost fuhr. Die Plane traf einen dahinterfahrenden BMW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstand.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Kleinlaster geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 1500 0 erreichbar.

