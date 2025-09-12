PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleinlaster verliert Plane auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, soll gegen 16:15 Uhr ein Pritschenwagen mit Schweizer Zulassung eine Plane von der Ladefläche verloren haben, während er auf der Autobahn A98 von der Anschlussstelle Hochrhein in Richtung Anschlussstelle Lörrach-Ost fuhr. Die Plane traf einen dahinterfahrenden BMW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstand.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Kleinlaster geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 1500 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 14:53

    POL-FR: Steinen: Diebstahl einer Umhängetasche aus Kofferraum

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 11:00 Uhr stellte ein 85-Jähriger sein Auto in einer Garage in Steinen ab. Um die Einkäufe auszuladen, war das Auto mit offenem Kofferraum für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt. Währenddessen soll bislang unbekannte Täterschaft eine schwarze Umhängetasche aus dem Kofferraum entwendet haben. Im Laufe des Nachmittags wurde die Umhängetasche mit sämtlichem Inhalt, ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:34

    POL-FR: Freiburg: Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 11.09.2025, haben bislang unbekannte Täter im Freiburger Stadtgebiet - überwiegend im Stadtteil Herdern - die Luft aus den Reifen mehrerer geparkter Fahrzeuge abgelassen. Nach derzeitigem Stand sind mindestens sieben Fälle bekannt. Die Täter ließen die Luft über die Ventile entweichen. Betroffen waren nach bisherigen ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:38

    POL-FR: Ihringen - Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ihringen - Am Mittwoch, den 10.09.2025, ereignete sich um 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste durch den Überholvorgang eines Fahrzeugs, welches Zeugen als schwarzen Sprinter beschreiben, im Gegenverkehr ein Fahrzeug ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam es zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren