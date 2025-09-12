PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Mittwoch, den 10.09.2025, ereignete sich um 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste durch den Überholvorgang eines Fahrzeugs, welches Zeugen als schwarzen Sprinter beschreiben, im Gegenverkehr ein Fahrzeug ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667-91170) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten schwarzen Sprinter geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:23

    POL-FR: Elzach: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 10.09.2025, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Bundesstraße 294 in Elzach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein abgestelltes Fahrzeug und verursache einen Streifschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:48

    POL-FR: Rheinfelden: 28-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, im Zeitraum zwischen 20:40 Uhr und 21:00 Uhr soll ein 28-Jähriger im Bereich der Rheinbrückstraße in Rheinfelden von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mittels Pfefferspray angegriffen worden sein. Der flüchtige Tatverdächtige wird als ca. 30-jährig, mit dunkelbraunen Haaren zur Seite gekämmt beschrieben. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:47

    POL-FR: Jestetten: Fußgänger von Pkw angefahren

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 13:00 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Peugeot- Fahrerin, von der Bachstraße in Jestetten in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen 81-Jährigen, der gerade zu Fuß die Hauptstraße überqueren wollte. Es kam zur Kollision, wodurch der 81-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren