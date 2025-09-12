Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Mittwoch, den 10.09.2025, ereignete sich um 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste durch den Überholvorgang eines Fahrzeugs, welches Zeugen als schwarzen Sprinter beschreiben, im Gegenverkehr ein Fahrzeug ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667-91170) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten schwarzen Sprinter geben können.

