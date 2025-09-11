POL-FR: Jestetten: Fußgänger von Pkw angefahren

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.09.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein blauer VW mit Schweizer Zulassung von einem Parkplatz vor einem Erotikfachgeschäft in der Hauptstraße in Weil am Rhein gestohlen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des ...

