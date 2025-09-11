POL-FR: Jestetten: Fußgänger von Pkw angefahren
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 13:00 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Peugeot- Fahrerin, von der Bachstraße in Jestetten in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen 81-Jährigen, der gerade zu Fuß die Hauptstraße überqueren wollte. Es kam zur Kollision, wodurch der 81-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Peugeot entstand augenscheinlich kein Sachschaden.
