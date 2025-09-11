Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Tretrollerfahrer kollidiert mit Radfahrer auf Waldweg

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 17:00 Uhr soll es in Wutöschingen auf einem Waldweg im Bereich der Dorneckstraße in Richtung Hubäckerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger mit Tretroller und einem Radfahrer gekommen sein.

Der 16-jährige Tretrollerfahrer befuhr den ca. einen Meter breiten Waldweg von der Dorneckstraße in Richtung Hubäckerweg, als er mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Dabei kamen beide zu Fall, setzten im Anschluss aber ihre Fahrt fort. Der Tretrollerfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste später durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Der Radfahrer wird als 35-jähriger, sportlich-muskulöser Mann beschrieben, der ca. 1,70 Meter groß gewesen sein soll. Er trug schwarz-weiße Fahrradbekleidung und einen Helm.

Die Verkehrspolizei Waldshut hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht den Radfahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Das Verkehrskommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 89630 erreichbar.

