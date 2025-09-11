PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Tretrollerfahrer kollidiert mit Radfahrer auf Waldweg

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 17:00 Uhr soll es in Wutöschingen auf einem Waldweg im Bereich der Dorneckstraße in Richtung Hubäckerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger mit Tretroller und einem Radfahrer gekommen sein.

Der 16-jährige Tretrollerfahrer befuhr den ca. einen Meter breiten Waldweg von der Dorneckstraße in Richtung Hubäckerweg, als er mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Dabei kamen beide zu Fall, setzten im Anschluss aber ihre Fahrt fort. Der Tretrollerfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste später durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Der Radfahrer wird als 35-jähriger, sportlich-muskulöser Mann beschrieben, der ca. 1,70 Meter groß gewesen sein soll. Er trug schwarz-weiße Fahrradbekleidung und einen Helm.

Die Verkehrspolizei Waldshut hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht den Radfahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Das Verkehrskommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 89630 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Presdsestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:21

    POL-FR: Bad Krozingen: Brand in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am 11.09.2025, gegen 11:50 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Bad Krozingen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren kurz darauf vor Ort, es wurde ein Brand im Keller des Gebäudes festgestellt. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung, das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:33

    POL-FR: Teningen: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A5

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 10. September 2025, kam es auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Mitte und Teningen zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt herrschte stockender Verkehr. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 14.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen auf einen stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:16

    POL-FR: Umkirch: Rauch im Hochhaus - Kabelbrand als Ursache

    Freiburg (ots) - Umkirch - Am Mittwoch, 10.09.2025, um 00:13 Uhr wurde gemeldet, dass die 9. Etage eines Wohnhauses in der Schauinslandstraße verraucht sei, weil der Sicherungskasten eines Aufzugs brenne. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Kabel eines Sicherungskastens in Brand geraten war, was zu einer moderaten Rauchentwicklung geführt hatte. Die umliegenden Wohnungen waren nach derzeitigem Kenntnisstand von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren