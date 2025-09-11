PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am 11.09.2025, gegen 11:50 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Bad Krozingen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren kurz darauf vor Ort, es wurde ein Brand im Keller des Gebäudes festgestellt. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung, das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, alle Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Der Keller und das Erdgeschoss sind derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner werden, koordiniert durch die Stadt Bad Krozingen, untergebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zum jetzigen Zeitpunkt können hierzu noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

RM/FH/oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:33

    POL-FR: Teningen: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A5

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 10. September 2025, kam es auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Mitte und Teningen zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt herrschte stockender Verkehr. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 14.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen auf einen stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:16

    POL-FR: Umkirch: Rauch im Hochhaus - Kabelbrand als Ursache

    Freiburg (ots) - Umkirch - Am Mittwoch, 10.09.2025, um 00:13 Uhr wurde gemeldet, dass die 9. Etage eines Wohnhauses in der Schauinslandstraße verraucht sei, weil der Sicherungskasten eines Aufzugs brenne. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Kabel eines Sicherungskastens in Brand geraten war, was zu einer moderaten Rauchentwicklung geführt hatte. Die umliegenden Wohnungen waren nach derzeitigem Kenntnisstand von ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:05

    POL-FR: Lottstetten: Brand beim Golfclub

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.09.2025, kurz nach Mitternacht wurde ein Brand beim Golfclub in Lottstetten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen Zeugen Brandgeruch und Rauch aus dem Kellerraum des Gebäudes wahr und verständigten die Feuerwehr. Im Keller waren mehrere hundert Golftaschen und Elektro-Golftrolleys gelagert, die durch das Feuer zum Teil erheblich in Mitleidenschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren