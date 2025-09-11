Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am 11.09.2025, gegen 11:50 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Bad Krozingen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren kurz darauf vor Ort, es wurde ein Brand im Keller des Gebäudes festgestellt. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung, das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, alle Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Der Keller und das Erdgeschoss sind derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner werden, koordiniert durch die Stadt Bad Krozingen, untergebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zum jetzigen Zeitpunkt können hierzu noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

RM/FH/oec

