Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Brand beim Golfclub

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10.09.2025, kurz nach Mitternacht wurde ein Brand beim Golfclub in Lottstetten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen Zeugen Brandgeruch und Rauch aus dem Kellerraum des Gebäudes wahr und verständigten die Feuerwehr. Im Keller waren mehrere hundert Golftaschen und Elektro-Golftrolleys gelagert, die durch das Feuer zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell