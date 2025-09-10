Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, 06.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, wurde ein Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schluchsee stand, durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand eine Eindellung oberhalb des hinteren rechten Kotflügels sowie leichter Lackschaden. Eine Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug kann ausgeschlossen werden.

Personen, welche Hinweise zum Verursacher geben können oder anderweitige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell