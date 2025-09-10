PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, 06.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, wurde ein Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schluchsee stand, durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand eine Eindellung oberhalb des hinteren rechten Kotflügels sowie leichter Lackschaden. Eine Beschädigung durch ein anderes Fahrzeug kann ausgeschlossen werden.

Personen, welche Hinweise zum Verursacher geben können oder anderweitige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

