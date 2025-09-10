Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 09.09.2025, gegen 10:15 Uhr fuhr eine 39-jährige Autofahrerin die K4972 aus Richtung Bachheim kommend in Fahrtrichtung Löffingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr eine bislang unbekannte Sattelzugmaschine ohne Auflieger entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Autofahrerin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Hierbei entstand Sachschaden am Fahrzeug in bislang unbekannter Höhe. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um eine weiße Zugmaschine ohne Auflieger handelte.

Personen, welche zum Unfallhergang oder Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell