Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß, vermutlich beim Rangieren, zwischen Montag, 08.09.2025 und Dienstag, 09.09.2025, gegen ein Verkehrszeichen im Sonnenbühlweg in Hinterzarten. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden am Schild in Höhe von ca. 400,00 EUR.

Personen, welche zum Unfallhergang oder Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

