Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 13:20 Uhr beobachteten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Waldshut-Tiengen, wie es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden kam. Im Anschluss sollten die Personalien der beiden hundeführenden Personen erhoben werden. Eine 35-Jährige weigerte sich, ihre Personalien anzugeben, riss sich nachdem sie angehalten wurde los und verletzte eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes durch einen Schlag ins Gesicht. Die Tatverdächtige konnte sich ohne Angabe ihrer Personalien von der Örtlichkeit entfernen, wurde aber anschließend identifiziert. Es folgt nun eine Strafanzeige.

