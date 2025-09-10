PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 13:20 Uhr beobachteten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Waldshut-Tiengen, wie es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden kam. Im Anschluss sollten die Personalien der beiden hundeführenden Personen erhoben werden. Eine 35-Jährige weigerte sich, ihre Personalien anzugeben, riss sich nachdem sie angehalten wurde los und verletzte eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes durch einen Schlag ins Gesicht. Die Tatverdächtige konnte sich ohne Angabe ihrer Personalien von der Örtlichkeit entfernen, wurde aber anschließend identifiziert. Es folgt nun eine Strafanzeige.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 15:49

    POL-FR: Laufenburg: Radfahrer übersehen - möglicherweise Alkohol im Spiel

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 6:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem 37-jähriger VW-Fahrer und einem 27-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Mountainbike- Fahrers, wodurch dieser schwer verletzte wurde und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 15:48

    POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin vom Kleinlaster angefahren und schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.9.2025, gegen 6:15 Uhr wurde in der Jurastraße an der Kreuzung zur Straße "Im Trottäcker" eine 54-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Kleinlaster erfasst und dadurch schwer verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-jährige Fahrer des Kleinlasters sowie ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:14

    POL-FR: Rheinfelden: Baucontainer aufgebrochen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 08.09.2025, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 10.09.2025, 07.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft ein Schloss auf, um in einen Baucontainer zu gelangen, welcher als Werkzeuglager diente. Der Baucontainer steht auf einem umzäunten Baustellenlager an der Mouscron-Allee unweit der Bundesstraße. Aus dem Container wurde eine hier noch nicht bekannte Anzahl von Baumaschinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren