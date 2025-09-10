POL-FR: Rheinfelden: Baucontainer aufgebrochen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 08.09.2025, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 10.09.2025, 07.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft ein Schloss auf, um in einen Baucontainer zu gelangen, welcher als Werkzeuglager diente. Der Baucontainer steht auf einem umzäunten Baustellenlager an der Mouscron-Allee unweit der Bundesstraße. Aus dem Container wurde eine hier noch nicht bekannte Anzahl von Baumaschinen entwendet.
