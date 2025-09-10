PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg - Weil am Rhein: Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Mann sowie ein 23-jähriger Mann werden dringend verdächtigt mehrere Parfums aus einem Drogeriegeschäft in Weil am Rhein entwendet zu haben. Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 14.00 Uhr, wollte die Polizei die beiden Männer in der Nähe eines Einkaufszentrums kontrollieren. Die beiden Männer gingen in verschiedene Richtungen flüchtig und entledigten sich dabei mehrerer Parfums, welche zuvor aus einem Drogeriegeschäft entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Männer vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Der Gesamtwert der Parfums lag im dreistelligen Bereich. Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen tunesischer Staatangehörigkeit und gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen tunesischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach am Donnerstag, 04.09.2025 durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaftbefehle erlassen. Beide Tatverdächtige befinden sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

