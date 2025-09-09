PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - weitere Kontrolle - ein Motorrad beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle
Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und 
gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind 
Verkehrskontrollen. So war die Polizei mit Unterstützung von zwei 
Polizisten der Kantonspolizei Aargau am vergangenen Wochenende im 
Landkreis Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Kontrollstellen mit Überwachung der Geschwindigkeit wurden am 
Sonntag, 07.09.2025, an der Landstraße 163 im Bereich Klettgau / 
Grießen und an der Bundesstraße 34 im Bereich Lauchringen / 
Bechtersbohl eingerichtet.  

Insgesamt wurden 8 Fahrende wegen zu schnellen Fahrens beanstandet, 
davon 4 Pkw-Fahrer. "Spitzenreiter" war ein 41-jähriger 
Motorradfahrer mit einer gemessenen Überschreitung von 92 km/h bei 
erlaubten 70 km/h. Gegen den 41-Jährigen hat die Verkehrspolizei 
wegen dem Verdacht eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurden dessen Führerschein und 
sein Motorrad beschlagnahmt. 

Aufgrund technischer Veränderungen, unter anderem an der 
Auspuffanlage, wurde ein Kleinkraftrad eines 19-Jährigen aus dem 
Verkehr gezogen. Gegen zwei Fahrzeugführer wurde ermittelt, da sie 
ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt haben. 6 
Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Zwei 
Motorradfahrer gelangten zur Anzeige, da aufgrund technischer 
Veränderungen an ihren Krädern die Betriebserlaubnis erloschen war. 
Insgesamt wurden 35 Motorräder und 9 Pkws kontrolliert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

