Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorroller abgebrannt

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, kurz nach 09.00 Uhr, teilte eine Zeugin einen abgebrannten Motorroller bei dem "Pumptrack" in der Karl-Metzger-Grube mit. Vor Ort stellte die Polizei einen bereits abgekühlten und völlig abgebrannten Motorroller fest. Da der Motorroller bereits abgekühlt war, wird davon ausgegangen, dass die Tatzeit schon länger zurückliegt. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung wird angenommen. Die Ermittlungen dauern an, auch zu dem Eigentümer des Motorrollers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell