Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe unterwegs

Freiburg (ots)

Von Samstag, 06.09.2025 bis Montag, 08.09.2025, wurden bislang fünf Fahrraddiebstähle bei der Polizei in Lörrach angezeigt. Sonntagnachmittag, in dem Zeitraum zwischen 12.45 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde ein E-Trekkingbike der Marke Canyon entwendet. Es war an einem Fahrradständer in der Hauptstraße angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 03.00 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen in der Inzlinger Straße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa. 2.900 Euro. Ebenfalls zwischen Samstag, 16.00 Uhr bis Sonntag, 14.30 Uhr, wurde in der Schulstraße ein verschlossenes E-Trekkingbike der Marke Prophete entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.800 Euro. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.00 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr, wurde aus einem Hinterhof in der Feldbergstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke HNF entwendet. Der Diebstahlschaden hier wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Tagsüber am Sonntag, zwischen 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen in der Hachbergstraße in Brombach. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.800 Euro.

