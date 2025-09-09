Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Krenkingen: Vorfahrtsverletzung - eine schwerverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 17:45 Uhr soll der 54-jähriger Fahrer eines Renault, der die Berghausstraße von Tiengen kommenden befuhr, die Vorfahrt einer 73-jährigen VW-Fahrerin, die auf der K 6556 von Krenkingen kam, missachtet haben. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch der VW von der Fahrbahn abgewiesen wurde und nach mehreren Metern in einem Feld zum Stehen kam. Sie wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

