PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Krenkingen: Vorfahrtsverletzung - eine schwerverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 17:45 Uhr soll der 54-jähriger Fahrer eines Renault, der die Berghausstraße von Tiengen kommenden befuhr, die Vorfahrt einer 73-jährigen VW-Fahrerin, die auf der K 6556 von Krenkingen kam, missachtet haben. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch der VW von der Fahrbahn abgewiesen wurde und nach mehreren Metern in einem Feld zum Stehen kam. Sie wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:35

    POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Tiengen: Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.09.2025, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Breitenfelder Straße in die Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisher Erkenntnissen soll ein 41-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers missachtet haben. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Autos und es entstand Sachschaden von ungefähr ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:32

    POL-FR: Waldshut- Tiengen/Tiengen: Unfall im Kreisverkehr

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.09.2025, gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreisverkehr in der Waldshuter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 55-jähriger Mitsubishi - Fahrer, der von Waldshut kommend in den Kreisverkehr einfuhr, einen 39-jährigen Nissan-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:31

    POL-FR: Bad Säckingen: Nach Pfeffersprayeinsatz - drei Jahre Haft

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.09.2025, gegen 16:00 Uhr kam es im Buchbrunnenweg in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei flüchtig Bekannten. Dabei soll ein 23-jähriger einem 30-jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Außerdem soll er Drohungen gegen einen weiteren gemeinsamen Bekannten ausgesprochen haben, weshalb eine großangelegte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren