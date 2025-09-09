POL-FR: Waldshut- Tiengen/Tiengen: Unfall im Kreisverkehr
Freiburg (ots)
Am Montag, 08.09.2025, gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreisverkehr in der Waldshuter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 55-jähriger Mitsubishi - Fahrer, der von Waldshut kommend in den Kreisverkehr einfuhr, einen 39-jährigen Nissan-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
