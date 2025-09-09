PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/Tiengen: Unfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreisverkehr in der Waldshuter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 55-jähriger Mitsubishi - Fahrer, der von Waldshut kommend in den Kreisverkehr einfuhr, einen 39-jährigen Nissan-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

  • 09.09.2025 – 14:31

    POL-FR: Bad Säckingen: Nach Pfeffersprayeinsatz - drei Jahre Haft

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.09.2025, gegen 16:00 Uhr kam es im Buchbrunnenweg in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei flüchtig Bekannten. Dabei soll ein 23-jähriger einem 30-jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Außerdem soll er Drohungen gegen einen weiteren gemeinsamen Bekannten ausgesprochen haben, weshalb eine großangelegte ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:28

    POL-FR: Laufenburg: Vorfahrtsverletzung mit einem Leichtverletzten

    Freiburg (ots) - Am Montag, 08.09.2025, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waldshuter Straße an der Einmündung Grunholzer Straße in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 35-jähriger Ford-Fahrer von der Grunholzer Straße in die bevorrechtigte Waldshuter Straße einzufahren und übersah dabei einen 59-jährigen VW-Fahrer, ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:47

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Begegnung zwischen zwei Fußgängerinnen eskaliert

    Freiburg (ots) - Am Morgen des 08.09.2025, gegen 11:10 Uhr, kam es auf dem Dreisamuferweg, nahe des Marienstegs, zwischen zwei Fußgängerinnen zu einem Streit. Eine 66-jährige Fußgängerin wurde von einer unbekannten Frau dazu aufgefordert, ihr auf dem Dreisamuferweg aus dem Weg zu gehen. Nachdem sie der Aufforderung nicht nachkam, eskalierte die Situation ...

    mehr
