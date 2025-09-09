Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Nach Pfeffersprayeinsatz - drei Jahre Haft

Am Montag, 08.09.2025, gegen 16:00 Uhr kam es im Buchbrunnenweg in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei flüchtig Bekannten. Dabei soll ein 23-jähriger einem 30-jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Außerdem soll er Drohungen gegen einen weiteren gemeinsamen Bekannten ausgesprochen haben, weshalb eine großangelegte Fahndung eingeleitet wurde, bei der elf Streifen entlang des Hochrheins, unterstützt durch die Hundestaffel und der Bundespolizei, eingesetzt waren. Um 18:15 Uhr konnte der 23-jährige Tatverdächtige in Waldshut im Umfeld des Bahnhofs widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Da er wegen eines anderen Deliktes bereits zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde, diese aber nicht angetreten hatte, wurde er unmittelbar nach der Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

