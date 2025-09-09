Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Begegnung zwischen zwei Fußgängerinnen eskaliert

Freiburg

Am Morgen des 08.09.2025, gegen 11:10 Uhr, kam es auf dem Dreisamuferweg, nahe des Marienstegs, zwischen zwei Fußgängerinnen zu einem Streit.

Eine 66-jährige Fußgängerin wurde von einer unbekannten Frau dazu aufgefordert, ihr auf dem Dreisamuferweg aus dem Weg zu gehen. Nachdem sie der Aufforderung nicht nachkam, eskalierte die Situation dahingehend, dass Beleidigungen fielen und die unbekannte Frau Schlagbewegungen in Richtung der 66-jährigen gemacht haben soll.

Die 66-jährige setzte sich daraufhin mit einem Pfefferspray zur Wehr und sprühte es in Richtung der unbekannten Frau. Ob die Frau getroffen wurde ist nicht bekannt. Die Unbekannte soll in das Gesicht der 66-jährigen gespuckt und sie anschließend bedroht haben. Die 66-jährige soll sich daraufhin in eine nahegelegene Zahnarztpraxis geflüchtet und mehrfach um Hilfe geschrien haben.

Die Tatverdächtige, welche laut Angaben der 66-jährigen Frau aus dem Obdachlosenmilleu stammen soll, wurde wie folgt beschrieben:

ca. 168 cm groß, braune lockige offen getragene Haare, nicht älter als 30 Jahre, normale Statur, trug einen Rucksack, hatte kleine Verletzungen (wie aufgekratzte Stiche) im Gesicht, sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise zur Person nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr entgegen: Tel.-Nummer: 0761-882-4221.

