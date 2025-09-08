POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung führt zu leicht verletzter Person

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 06.09.2025, gegen 11:40 Uhr wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt über zwei herrenlose, freilaufende Esel in Saig, in der Titiseestraße, informiert. Nach mehreren Hinweisen zu möglichen Besitzern, konnte zunächst kein Tierhalter festgestellt werden. Zum Einfangen der beiden Esel wurde die Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch hinzugezogen. Ein ortsansässiger Landwirt kam schließlich ...

mehr