Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung führt zu leicht verletzter Person

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 11:30 Uhr kam es in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte von einer Grundstückseinfahrt in die Tullastraße einzubiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 30- jährigen VW Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

