POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung führt zu leicht verletzter Person
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 11:30 Uhr kam es in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte von einer Grundstückseinfahrt in die Tullastraße einzubiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 30- jährigen VW Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt.
