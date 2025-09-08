Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Saig: Esel im Urlaub büxen aus

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 06.09.2025, gegen 11:40 Uhr wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt über zwei herrenlose, freilaufende Esel in Saig, in der Titiseestraße, informiert. Nach mehreren Hinweisen zu möglichen Besitzern, konnte zunächst kein Tierhalter festgestellt werden.

Zum Einfangen der beiden Esel wurde die Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch hinzugezogen. Ein ortsansässiger Landwirt kam schließlich vor Ort und nahm sich den beiden Vierbeinern an.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich schließlich die Tierhalterin beim hiesigen Polizeirevier und meldete ihre beiden Esel als Entlaufen. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass sich die Tierhalterin mitsamt ihren beiden Eseln im Urlaub in Saig befand. Ihr wurden die Kontaktdaten des Landwirts übermittelt, um die Tiere dort wieder abzuholen.

Ob die beiden Esel mit ihrem Urlaubsort nicht einverstanden waren oder Heimweh verspürten und deshalb ausbüxten, lässt sich nicht näher ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell