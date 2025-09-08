Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mit Pkw über Verkehrsinsel gefahren und auf Kreisel zum Stehen gekommen

Freiburg (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht unter alkoholischer Beeinflussung am Samstag, 06.09.2025, gegen 20.20 Uhr, an einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht zu haben. Nach Sachlage befuhr der 24-Jährige die Nollinger Straße stadtauswärts, als er bei einem Kreisverkehr in der Nähe eines Autohauses über eine Verkehrsinsel fuhr und auf dem Kreisel zum Stehen kam. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Nach dem Unfall stiegen drei Personen aus dem Pkw aus. Zwei Personen gingen in Richtung eines Lebensmittelmarktes flüchtig. Der mutmaßliche 24-jährige Pkw-Fahrer konnte von der Polizei fußläufig eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

