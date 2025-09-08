Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer kollidiert beim Überholen mit Pkw- Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 16.50 Uhr, kollidierte beim Überholen ein 40-jähriger Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher nach links abbog.

Der Motorradfahrer befuhr die Schildgasse in Fahrtrichtung Friedrichstraße und überholte mehrere Fahrzeuge, welche vor ihm fuhren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 22-jährigen Pkw-Fahrer, der nach links in den Grendelmattweg abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad wurde nach links abgewiesen und der Motorradfahrer stürzte. Das Motorrad rutsche in einen Grünstreifen und kam etwa einen Meter unterhalb der Fahrbahn zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

