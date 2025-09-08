POL-FR: Lörrach: Fahrer eingeschlafen und mit Pkw auf geparkten Pkw aufgefahren - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 06.50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Salzert, als er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Der 24-Jährige wurde nicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
