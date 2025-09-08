Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorrad fährt auf Autobahn auf Anhänger auf - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 10.45 Uhr, fuhr auf der Autobahn A 5 ein 50-jähriger Motorradfahrer vermutlich ungebremst auf einen Anhänger auf und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, ein 29-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, welcher einen Anhänger führte auf welchem sich ein Pkw befand, sowie der 50-jährige Motorradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge auf der Autobahn A 5 die mittlere "Transitspur" von drei Fahrstreifen in Richtung Grenzzollanlage. Da die Lichtzeichenanlage für die Transitspur von Grünlicht auf Rotlicht wechselte bremste die 18-Jährigen ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Der 29-jährige Fahrer des Kleintransportes bremste ebenfalls ab, konnte aber einen leichten Zusammenstoß mit dem Pkw der vor ihm fahrenden 18-Jährigen nicht verhindern. Der 50-jährige Motorradfahrer kollidierte wohl ungebremst mit dem Heck des Anhängers vom Kleintransporter. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Es würde Lebensgefahr bestehen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Unispital nach Basel geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Streckenabschnitt der Autobahn war etwa eine Stunde lang voll gesperrt.

