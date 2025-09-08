Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zweirad ohne Kennzeichen flüchtet vor der Polizei

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Lauchringen und Tiengen. Ein bislang unbekannter, schwarz gekleideter Zweiradfahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle und fuhr teilweise über 100 km/h in bewohnten Gebieten. Die Flucht führte vom Lauchringen nach Tiengen, dort unter anderem durch die Hauptstraße und endete im Riedpark in Lauchringen, da der Sichtkontakt zum Zweirad abgebrochen war. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt soll es unter anderem an der Ampelkreuzung in Lauchringen beim Einbiegen in die Hauptstraße zu einer gefährlichen Situation gekommen sein, als der Zweiradfahrer bei Rot zeigender Ampel abbog und ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer stark abbremsen musste. In der Nacht zum Sonntag, 07.09.2025, kam es gegen 01:30 Uhr erneut zu einem Zwischenfall mit einem baugleichen Zweirad. Auch hier flüchtete der Fahrer vor der Polizei mit zum Teil 100 km/h innerorts. Im Schulviertel in Tiengen stürzte der Fahrer, konnte allerdings zu Fuß flüchten. Im Rahmen des Sturzes verlor er persönliche Gegenstände. Das Zweirad wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und sucht Zeugen, welche die Verfolgung beobachtet haben oder Hinweise zum Rollerfahrer geben können. Weiter werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Zweirades womöglich gefährdet wurden. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

