Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Zeugen nach Diebstahl von Pedelecs gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Am Samstag, 06.09.2025, wurden im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr zwei Pedelecs am Bahnhof in Bad Krozingen entwendet. Diese waren beide mit einem Kettenschloss an einem Metallgestänge gesichert, das mit Hebeltechnik geöffnet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 in Verbindung zu setzen.

js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Johannes Saiger
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 1012
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 06.09.2025 – 19:52

    POL-FR: Lauchringen: ERSTMELDUNG / Dach von Supermarkt teilweise eingestürzt

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.09.2025, gegen 17.40 Uhr, stürzte teilweise das Dach eines Supermarktes in der Hauptstraße ein. Am meisten betroffen sei der Kassenbereich gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt. Zwei Personen davon schwer. Es bestehe keine Lebensgefahr. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. ...

