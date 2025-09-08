Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Zeugen nach Diebstahl von Pedelecs gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Am Samstag, 06.09.2025, wurden im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr zwei Pedelecs am Bahnhof in Bad Krozingen entwendet. Diese waren beide mit einem Kettenschloss an einem Metallgestänge gesichert, das mit Hebeltechnik geöffnet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell