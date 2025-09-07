Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz Neuenburg-West (A5)

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

- Neuenburg

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der A5, Fahrtrichtung Basel, auf dem Autobahn-Parkplatz "Neuenburg-West" ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kollidierte dort eine graue Mercedes Limousine frontal mit einem geparkten Sattelzug.

Der 27-jährige Pkw-Führer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Sattelzuges blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden von geschätzt ca. 75.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum konkreten Unfallgeschehen geben können, sich unter 0761 882-3100 zu melden.

Stand: 07.09.2025, 11.30 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell