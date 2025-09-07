Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lauchringen: Dach von Supermarkt teilweise eingestürzt - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Folgemeldung zu Lauchringen: Dach von Supermarkt teilweise eingestürzt - drei Verletzte Drei Frauen wurden verletzt, eine Frau davon schwerer, welche sich aktuell noch im Krankenhaus befindet. Bei den verletzten Frauen soll es sich um Kunden des Marktes im Alter von 20 Jahren, 52 Jahren und 57 Jahren handeln. Innerhalb von wenigen Sekunden kam es während des laufenden Betriebes zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf. Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stehen unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Ursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Gebäude wurde gesichert und beschlagnahmt. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften und das THW mit 6 Einsatzkräften. Vertreter der Stadt Lauchringen, der Stadtwerke Waldshut sowie eines Energieversorgers waren ebenfalls vor Ort. Ursprungsmeldung: Am Samstag, 06.09.2025, gegen 17.40 Uhr, stürzte teilweise das Dach eines Supermarktes in der Hauptstraße ein. Am meisten betroffen sei der Kassenbereich gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt. Zwei Personen davon schwer. Es bestehe keine Lebensgefahr. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Supermarkt selber sollen sich keine Personen mehr befinden. Es wird nachberichtet.

