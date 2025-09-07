PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lauchringen: Dach von Supermarkt teilweise eingestürzt - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Folgemeldung zu Lauchringen: Dach von Supermarkt teilweise 
eingestürzt - drei Verletzte

Drei Frauen wurden verletzt, eine Frau davon schwerer, welche sich 
aktuell noch im Krankenhaus befindet. Bei den verletzten Frauen soll 
es sich um Kunden des Marktes im Alter von 20 Jahren, 52 Jahren und 
57 Jahren handeln. 

Innerhalb von wenigen Sekunden kam es während des laufenden Betriebes
zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem 
Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf.

Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden
an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stehen 
unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt.

Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. 

Eine Ursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren 
Ermittlungen.

Das Gebäude wurde gesichert und beschlagnahmt.

Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, der 
Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften und das THW mit 6 
Einsatzkräften. Vertreter der Stadt Lauchringen, der Stadtwerke 
Waldshut sowie eines Energieversorgers waren ebenfalls vor Ort. 

  

Ursprungsmeldung:

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 17.40 Uhr, stürzte teilweise das Dach 
eines Supermarktes in der Hauptstraße ein. Am meisten betroffen sei 
der Kassenbereich gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier 
Personen verletzt. Zwei Personen davon schwer. Es bestehe keine 
Lebensgefahr. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein 
Krankenhaus gebracht. Im Supermarkt selber sollen sich keine Personen
mehr befinden.

Es wird nachberichtet.

