Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: ERSTMELDUNG

Dach von Supermarkt teilweise eingestürzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 17.40 Uhr, stürzte teilweise das Dach eines Supermarktes in der Hauptstraße ein. Am meisten betroffen sei der Kassenbereich gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt. Zwei Personen davon schwer. Es bestehe keine Lebensgefahr. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Supermarkt selber sollen sich keine Personen mehr befinden.

Es wird nachberichtet.

