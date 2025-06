Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.06.2025 gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer die Talstraße in Fahrtrichtung Amalienstraße in Neustadt/W. Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Talstraße. Am Einmündungsbereich befand sich das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren." Der Motorradfahrer wollte nach rechts abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt.

Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 2200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell