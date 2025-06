POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht von Freitag (30.05.2025) auf Samstag (31.05.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter zunächst in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim einen Motorroller zu entwenden. Als dieses Vorhaben misslang, warf der unbekannte Täter den Roller auf die Straße und lief davon. In der gleichen Nacht wurde in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Motorroller gänzlich entwendet. Konkrete ...

