Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kraftfahrzeugdiebstahl - Hinweise erbeten

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag (30.05.2025) auf Samstag (31.05.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter zunächst in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim einen Motorroller zu entwenden. Als dieses Vorhaben misslang, warf der unbekannte Täter den Roller auf die Straße und lief davon.

In der gleichen Nacht wurde in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Motorroller gänzlich entwendet. Konkrete Täterhinweise sind nicht vorhanden.

Die Örtlichkeiten liegen in der Nähe zueinander, weshalb von einem Zusammenhang auszugehen ist.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges in der Hinterberg- oder der Vigilienstraße beobeachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, unter Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell