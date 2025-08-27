PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Gegenverkehr - Lkw-Fahrer wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus

Hennef (ots)

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Duisburg hatte am Dienstagmorgen (26. August) auf der Landesstraße 333 (L333) in Hennef einen leichten Unfall im Gegenverkehr. Sein Außenspiegel stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses zusammen. Beide Spiegel zerbrachen und der Mann zog sich durch Glassplitter eine Schnittwunde am Arm zu. Der 38-jährige Busfahrer aus Brilon blieb unverletzt. Wer den Unfall verursacht hatte, ließ sich anhand der Unfallspuren nicht eindeutig klären.

Während der Versorgung der Schnittwunde bemerkte der Rettungsdienst Anzeichen für eine internistische Erkrankung bei dem 63-Jährigen. Deshalb brachten ihn die Sanitäter ins Krankenhaus. Die Ärzte schlossen einen Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Problemen und dem Unfall aus. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:46

    POL-SU: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Autofahrer leicht verletzt

    Troisdorf (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer aus Troisdorf erlitt am Dienstagabend (26. August) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er war mit seinem BMW auf der Frankfurter Straße von Siegburg in Richtung Troisdorf Stadtmitte unterwegs. Nach eigenen Angaben überquerte er die Kreuzung Frankfurter Straße/Alfred-Delp-Straße/Zum Altenforst bei Gelblicht ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:17

    POL-SU: E-Bike-Fahrer stürzt und erleidet Kopfverletzung

    Lohmar (ots) - Ein 61-jähriger Mann aus Lohmar stürzte am Montagnachmittag (25. August) vermutlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Kölner Unfallklinik. Der Unfall ereignete sich auf dem Fahrradweg entlang der Wahlscheider Straße im Ortsteil Wahlscheid in Richtung Lohmar-Ort. Laut Zeugen kam der Mann in Höhe des Parkplatzes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren