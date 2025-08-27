Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Gegenverkehr - Lkw-Fahrer wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus

Hennef (ots)

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Duisburg hatte am Dienstagmorgen (26. August) auf der Landesstraße 333 (L333) in Hennef einen leichten Unfall im Gegenverkehr. Sein Außenspiegel stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses zusammen. Beide Spiegel zerbrachen und der Mann zog sich durch Glassplitter eine Schnittwunde am Arm zu. Der 38-jährige Busfahrer aus Brilon blieb unverletzt. Wer den Unfall verursacht hatte, ließ sich anhand der Unfallspuren nicht eindeutig klären.

Während der Versorgung der Schnittwunde bemerkte der Rettungsdienst Anzeichen für eine internistische Erkrankung bei dem 63-Jährigen. Deshalb brachten ihn die Sanitäter ins Krankenhaus. Die Ärzte schlossen einen Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Problemen und dem Unfall aus. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell