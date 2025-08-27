PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Autofahrer leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Troisdorf erlitt am Dienstagabend (26. August) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er war mit seinem BMW auf der Frankfurter Straße von Siegburg in Richtung Troisdorf Stadtmitte unterwegs. Nach eigenen Angaben überquerte er die Kreuzung Frankfurter Straße/Alfred-Delp-Straße/Zum Altenforst bei Gelblicht zeigender Ampel.

Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Auto eines 18-jährigen Bonners zusammen. Der Bonner erklärte, er habe mit seinem Daihatsu auf der Alfred-Delp-Straße vor der roten Ampel gewartet, um anschließend nach links auf die Frankfurter Straße abzubiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los und prallte mit dem BMW des 19-Jährigen zusammen.

Der 19-Jährige ließ sich vor Ort vom Rettungsdienst behandeln, lehnte jedoch eine Untersuchung im Krankenhaus ab. Der Daihatsu des Bonners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

