Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Teleskop vom Balkon

Siegburg (ots)

In Siegburg haben Diebe in der Nacht auf Montag (25. August) ein Teleskop vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Balkon im Hochparterre des Hauses an der Scharnhorststraße war ihr Ziel. Um dorthin zu gelangen, räumten die Täter zunächst Blumentöpfe vom Geländer. Sie durchtrennten den Draht der Absturzsicherung, stellten die Blumenkübel auf dem angrenzenden Parkplatz ab und griffen dann zu.

Das gestohlene Stativ-Teleskop des Herstellers Bresser hat einen Wert von etwa 1.200 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 022241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell