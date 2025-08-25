Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Opel-Fahrer schiebt wartende Pkw zusammen - 25-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus

Lohmar (ots)

Nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit ist ein 55-jähriger Opel-Fahrer am Samstagmittag (23. August) auf zwei vor einer roten Ampel wartende Autos aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sind die Autos zusammengeschoben worden. Dabei ist die 25-jährige Beifahrer im mittleren Fahrzeug, einem Ford Kombi, leicht verletzt worden. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der 46-jährige Fahrer in einem BMW, der an erster Stelle stand, der 19-jährige Fahrer des Ford und der 55-Jährige aus Siegburg blieben bei der Kollision unverletzt.

Die Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von mehr als 5.000 Euro entstanden, blieben fahrbereit. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell