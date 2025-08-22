Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Am Montag (11. August) kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6094942).

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere zu der gefahrenen Strecke des E-Scooter-Fahrers, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell