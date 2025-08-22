PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Am Montag (11. August) kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6094942).

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere zu der gefahrenen Strecke des E-Scooter-Fahrers, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:13

    POL-SU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Lohmar verletzt

    Lohmar (ots) - Am Donnerstagmittag (21. August) kam es gegen 13:15 Uhr auf der Straße Borksarken in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 47-jährige Lohmarerin setzte mit ihrem Jeep rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Nachdem sie zum Stillstand gekommen war und in Richtung Lohmar-Ort anfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:05

    POL-SU: Pärchen nach Verdacht des Drogenhandels vorläufig festgenommen

    Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagabend (21. August) gegen 20:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug in der Ankerstraße in Sankt Augustin. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie aus dem Pkw heraus mutmaßlich Drogen verkauft wurden. Zivilfahnder trafen vor Ort auf das Fahrzeug sowie die beiden ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:47

    POL-SU: 19-Jähriger nach Ladendiebstahl mit Machete festgenommen

    Troisdorf (ots) - Am Mittwochmittag (20. August) ist es in einem Drogeriemarkt am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Gegen 12:45 Uhr fiel der Mann einer Mitarbeiterin durch verdächtiges Verhalten auf. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung aus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren