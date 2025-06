POL-SE: Schenefeld (Pinneberg) - Linienbusse geraten auf Betriebshof in Brand und brennen aus - Brandursache bisher nicht geklärt

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am 04.06.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 22.30 Uhr - 23.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße 'Am Trotz' gekommen. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. In dem oben genannten Tatzeitraum stiegen der oder die Täter durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und ...

