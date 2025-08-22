Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Lohmar verletzt

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmittag (21. August) kam es gegen 13:15 Uhr auf der Straße Borksarken in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.

Eine 47-jährige Lohmarerin setzte mit ihrem Jeep rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Nachdem sie zum Stillstand gekommen war und in Richtung Lohmar-Ort anfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, der die Straße in gleicher Richtung befuhr. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

