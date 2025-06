Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrssicherheitsaktion beendet - Zahlreiche Kontrollen auch in der Region

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Aurich/Wittmund/Leer/Emden (ots)

Am Dienstag, 03. Juni 2025, beteiligte sich die Polizeidirektion an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick". Ziel der Aktion war es, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr gezielt zu stärken - durch präventive Maßnahmen, intensive Aufklärung und konsequente Kontrollen.

Im gesamten Direktionsbereich - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Sie führten Verkehrskontrollen insbesondere im Umfeld von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen durch. Auch der Radverkehr war Teil der Kontrollen. Ergänzend fanden ganzheitliche Schulwegkontrollen statt, bei denen unter anderem das Verhalten an Lichtsignalanlagen und Fußgängerüberwegen sowie das Verhalten sogenannter "Elterntaxis" beobachtet wurden.

Ergebnisse im Überblick:

Im gesamten Direktionsbereich wurden rund 280 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 190 Regelverstöße fest. Dazu zählten unter anderem 23 Geschwindigkeitsverstöße im Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten sowie 18 Fälle von Ablenkung am Steuer, etwa durch die Nutzung von Mobiltelefonen. In 16 Fällen wurden Parkverstöße im Bereich von Schulen und Kitas festgestellt - die betreffenden Fahrzeuge waren ordnungswidrig abgestellt, beispielsweise durch sogenannte "Elterntaxis". Auch die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Fahrzeug war nicht immer gewährleistet: 15 Kinder waren ungesichert, in 7 Fällen war die Sicherung fehlerhaft. Ebenfalls überprüft wurde die Sicherung von Kindern in Lastenfahrrädern - einem Verkehrsmittel, das besonders im urbanen Raum immer häufiger genutzt wird. Insgesamt wurden hierbei 7 Verstöße festgestellt. Darüber hinaus registrierte die Polizei 45 weitere verkehrsrechtliche Verstöße sowie weitere sonstige Verstöße.

Darüber hinaus fanden im gesamten Direktionsbereich zahlreiche präventive Verkehrserziehungsmaßnahmen in Schulen und Bildungseinrichtungen statt. So wurden in Osnabrück an einer Schule beispielsweise die Fahrräder der Viertklässler auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft. Bei bestandener Kontrolle erhielten die Kinder eine aktuelle Prüfplakette. In Hagen a.T.W. übten Vorschulkinder gemeinsam mit der Polizei das richtige Verhalten im Straßenverkehr - etwa das sichere Gehen auf dem Gehweg, das Überqueren von Fahrbahnen, das Erkennen von Verkehrsschildern und das Verhalten an Zebrastreifen und Ampeln. In Meppen (Emsland/Grafschaft Bentheim) fand auf der Freilichtbühne eine ganztägige Aktion mit rund 600 Schulkindern statt.

"Die Aktion war erfolgreich und soll dazu beitragen, dass Kinder im Straßenverkehr besser wahrgenommen und geschützt werden. Wenn alle etwas mehr Rücksicht nehmen, kommen besonders die Kleinsten sicherer ans Ziel - und genau das ist unser Ziel, jeden Tag." so Laura-Christin Brinkmann, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell