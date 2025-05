Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger stürzt in die Gleise am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am vergangenen Mittwoch (28.05.2025) stürzte ein 36-jähriger Mann in die Gleise des Hauptbahnhofes Stuttgart (tief). Eine einfahrende S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ersten Informationen zufolge eignete sich der Vorfall gegen 20:30 Uhr auf Gleis 101. Nach dem derzeitigen Sachstand soll der 36 Jahre alte deutsche Staatsangehörige augenscheinlich das Gleichgewicht verloren haben und in die Gleise gefallen sein. Der Lokführer der aus Richtung Schwabstraße kommenden S-Bahnlinie 4 leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 Km/h sofort eine Schnellbremsung ein, konnte die S-Bahn jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann war trotz des Unfalls ansprechbar und bei Bewusstsein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog der verunfallte Mann sich schwere Verletzungen an einem Fuß zu. Von den ca. 100 Reisenden im Zug wurde nach jetzigem Stand niemand verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus

