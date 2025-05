Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte geben sich im Zug als Fahrkartenkontrolleure aus - Bundespolizei bittet um Hinweise

Ulm (ots)

Ulm/Villingen: Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am gestrigen Dienstag (27.05.2025) in einem Zug auf der Strecke von Ulm nach Villingen gegenüber einer Reisenden als Fahrscheinkontrolleur ausgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die beiden Männer gegen 20:25 Uhr im Zug eine vermeintliche Fahrkartenkontrolle bei einer 25-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen durch. Laut ersten Informationen sollen die unbekannten Männer zuvor am Führerstand des Zuges Kontakt zum Lokführer aufgenommen haben. Diesem gegenüber gaben sie wohl an, lediglich "den Zug einmal fahren zu wollen". Beide Männer trugen zivile Kleidung und waren nicht als Personal der Deutschen Bahn AG erkennbar. Eine Rückfrage seitens der Bundespolizei bei der Deutschen Bahn AG ergab, dass auf dieser Fahrt kein Zugbegleiter eingesetzt wurde. Weiterhin ist das Prüfpersonal der Deutschen Bahn AG ausschließlich in der Unternehmensbekleidung tätig. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein strafrechtlich relevanter Hintergrund vorliegt. In diesem Zusammenhang bitten wir mögliche weitere betroffene Reisende oder Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls angesprochen wurden, sich bei der Bundespolizei zu melden. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Bei der Person 1 soll es sich um einen ca. 18 Jahre alten Mann mit kurzen dunkelbraunen schwarzen Haaren und kräftigem Körperbau handeln. Weiterhin soll er mit einer grauen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Auffällig waren hier wohl das südländische Aussehen und die gute deutsche Aussprache. Bei der Person 2 soll es sich um einen ca. 18 Jahre alten Mann mit schlanker Figur und kurzen dunkelbraunen/schwarzen Haaren handeln. Bekleidet war dieser wohl mit einer schwarzen Jacke. Auch bei diesem Mann fiel das südländische Aussehen und die gute deutsche Aussprache auf. Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0711 / 870 35 0 entgegen.

