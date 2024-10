Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Drei Brände innerhalb kurzer Zeit in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Am Dienstag (08.10.2024) hat gegen 21.20 Uhr ein Altpapiercontainer an der Straße "Nordenmauer" in Kamen-Mitte gebrannt.

Nur kurze Zeit später - gegen 22.40 Uhr - standen an der Blumenstraße in Kamen-Mitte zwei Altpapiercontainer und drei Mülleimer in Brand.

Bei einem dritten Brand am Rathausplatz in Kamen-Mitte konnte gegen 23.40 Uhr eine rauchende Papiertonne festgestellt werden.

In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen, niemand wurde verletzt - es entstanden Sachschäden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell