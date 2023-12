Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Am Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern in Öhringen. Im ersten Fall hebelten der oder die Täter in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18.15 Uhr mit einem Werkzeug ein Fenster eines Hauses in der Kernerstraße auf. Im Inneren wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchgewühlt. Über die Höhe des Diebesguts können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In einem weiteren Fall drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in ein Haus in der Goppeltstraße ein. Die Täter durchsuchten hier in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen zweistelligen Bargeldbetrag. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

