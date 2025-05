BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Bietigheim-Bissingen

Reutlingen (ots) - Am Samstagmorgen (24.05.2025) kam es auf der Strecke von Reutlingen in Richtung Metzingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 66 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger sich gegen 07:40 Uhr direkt in den Gleisen auf der oben genannten Strecke befunden haben. Der Lokführer des Metropolexpress mit Laufweg Reutlingen/Metzingen erkannte den ...

