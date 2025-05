Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 66-Jähriger spaziert im Gleis, Zug muss bremsen

Reutlingen (ots)

Am Samstagmorgen (24.05.2025) kam es auf der Strecke von Reutlingen in Richtung Metzingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 66 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger sich gegen 07:40 Uhr direkt in den Gleisen auf der oben genannten Strecke befunden haben. Der Lokführer des Metropolexpress mit Laufweg Reutlingen/Metzingen erkannte den Mann nach Abfahrt am Bahnhof Reutlingen rechtzeitig und leitete bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h eine Schnellbremsung ein. Nach derzeitigem Stand wurde weder der 66-Jährige noch die Reisenden im Zug durch die Bremsung des Zuges verletzt. Der Mann setzte seinen Weg eigenständig zum Bahnhof Reutlingen fort, wo er dann durch die alarmierten Kräfte der Bundespolizei festgestellt werden konnte. Nach ersten Informationen wollte der Mann einen Spaziergang machen. Weil der P+R Parkplatz wohl umzäunt war, soll er auf die Gleise ausgewichen sein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell