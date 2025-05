Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schwerer Unfall im Hauptbahnhof Stuttgart, 15- und 16-Jähriger leisteten Erste Hilfe;

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag (24.05.2025) kam es zu einem Unfall am Hauptbahnhof Stuttgart bei dem sich ein 21-Jähriger schwer verletzte. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:00 Uhr am Treppenabgang der Kronenpassage. Hier setzte sich der 21-jährige deutsche Staatsangehörige wohl auf den Handlauf der fahrenden Rolltreppe und verlor das Gleichgewicht. Der offensichtlich alkoholisierte junge Mann fiel rückwärts und, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ohne Fremdeinwirkung ca. drei Meter in die Tiefe. Nach seinem Aufprall stürzte er augenscheinlich zusätzlich die restlichen Treppenstufen hinunter und blieb bewusstlos liegen. Zwei couragierte Reisende im Alter von 15 und 16 Jahre, welche den Vorfall beobachten konnten, leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Aufgrund seiner Bewusstlosigkeit und seinen stark blutenden Kopfverletzungen wurde der Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Erkenntnissen erlitt er schwerste Verletzungen im Bereich seines Kopfes, ist aber außer Lebensgefahr. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 870 35 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell