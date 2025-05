Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - BAB 61 Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Richtungsfahrbahn Köln gesperrt

Wehr (ots)

Soeben wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Unfall auf der BAB 61 in Höhe der AS Wehr in Fahrtrichtung Köln mit mehreren Fahrzeugen gemeldet. Die Richtungsfahrbahn Köln ist momentan in Höhe der AS Wehr gesperrt. Es wird nachberichtet.

